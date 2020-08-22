اليوم السابع
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تعليم الأقصر تعلن إنتظام إمتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة ولا شكاوى أو غش

السبت، 22 أغسطس 2020 08:29 م
تعليم الأقصر تعلن إنتظام إمتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة ولا شكاوى أو غش الثانوية العامة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، عن إنتظام اعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى يومها الأول، حيث بدأت بمادة اللغة العربية ولم ترصد غرفة عمليات المديرية اى شكاوى او بلغات بمحاولات للغش.

وأضاف عبد اللطيف عمران، فى بيان صحفى، أنه تم تجهيز عدد 7 لجان على مستوى المديريات التعليمية بالمحافظة لاستيعاب عدد 95 طالب وطالبة مقيدين لإداة امتحان الدور الثاني للغة العربية للعام الدراسى 2019 / 2020 ، مشيرا الى انه تقدم لاداء الامتحان اليوم 72 طالب وطالبة بينما تغيب 23 طالب وطالبة، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمتابعة سير اعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مقار اللجان.

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه تم الانتهاء من أعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى للعام الدراسى 2019 /2020، وذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلا لمنظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن  لمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجارى استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة والتى سيتم الانتهاء منها مساء اليوم لتكون جاهزة غدا.

وأكد مدير تعليم الأقصر أنه تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجوانتيات وأدوات  تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع  الحرص التام على سلامه الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس.

 


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