اليوم السابع
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تعافى وخروج 291 حالة كورونا من مستشفى الصدر بقنا.. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 06:34 م
تعافى وخروج 291 حالة كورونا من مستشفى الصدر بقنا.. صور تعافى وخروج 291 حالة كورونا
فريق المحافظات

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تعافى وخروج 291 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

 

وأوضح الداودى، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مستشفى الصدر بقنا لا يوجد بها سوى حالتين فقط تتلقى العلاج مؤكدا على أن الجهود التى بذلها الأطباء وفرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى ساهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين .

تعافى وخروج 291 حالة كورونا (1)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (2)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (3)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (4)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (5)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (6)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (7)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (8)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (9)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (10)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (11)
 
تعافى وخروج 291 حالة كورونا (12)

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