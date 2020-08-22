تعافى وخروج 291 حالة كورونا من مستشفى الصدر بقنا.. صور

فريق المحافظات

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تعافى وخروج 291 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية .

وأوضح الداودى، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مضيفا أن مستشفى الصدر بقنا لا يوجد بها سوى حالتين فقط تتلقى العلاج مؤكدا على أن الجهود التى بذلها الأطباء وفرق التمريض فى تطبيق البروتوكول العلاجى ورعاية المرضى ساهم بشكل كبير فى تحجيم انتشار الفيروس وزيادة نسب الشفاء بين المصابين .