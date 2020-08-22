تسجيل 4 حالات غياب عن امتحان الثانوية العامة دور ثانى بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بشمال سيناء غياب 4 طلاب اليوم فى امتحان اللغة العربية.

وأوضحت متابعات غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، تغيب طالبين بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عسكر من بين 22 مقررا اليوم حضورهم، وتغيب طالبان بلجنة مدرسة محمود صلاح فارس تعليم اساسى بنين من بين 31 مقرر حضورهم.

وبحسب بيان غرفة العمليات كان مقررا اليوم تأدية امتحانات الإعادة بشمال سيناء، بحضور 108 طلاب حضر من بينهم 104، ولم تسجل أى شكاوى كما لم ترد اى بلاغات لغرفة العمليات.

وانتظم بالكامل حضور الطلبة فى بقية اللجان وعددهم 35 طالبا بلجنة مدرسة الشهيد رفيق عزت، و4 طلاب بلجنة مدرسة الغزالى الثانوية، و7 طلاب بمدرسة بئر العبد الثانوية، و9 طلاب بلجنة مدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى.

وسبق وأعلن حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن 256 طالبا يؤدون اليوم امتحان الدور الثانى للمرحلة الثانوية العامة بشمال سيناء فى 6 لجان موزعة بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وأضاف أن اللجان بدأت فى استقبال الطلبة الممتحنين وسط إجراءات احترازية فى اللجان الـ 6 وهى لجنة مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بالعريش، وعدد الطلبة الممتحنين فيها 43 طالبا، ولجنة مدرسة الشهيد رفيق عزت بالعريش ويمتحن فيها 35 طالبا، ولجنة مدرسة الغزالى الثانوية بالشيخ زويد ويمتحن فيها 10 طلاب، ولجنة مدرسة الشيخ زويد تعليم أساسى ويمتحن فيها 41 طالبا، ولجنة مدرسة بئر العبد الثانوية بنين ويمتحن فيها 7 طلاب ، ولجنة مدرسة الشيخ محمد متولى الشعراوى الثانوية ببئر العبد ويمتحن فيها 9 طلاب .

وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه تم توفيراستراحات للملاحظين فى مدينة العريش بمقرات مدارس احمد عرابى ، وعباس صالح ، وفى مدينة الشيخ زويد بمقرات مدارس الشيخ زويد الرسمية للغات ، والشيخ زويد الثانوية ، وفى مدينة بئر العبد بمقرات مدارس بئر العبد الرسمية للغات ، وبئر العبد الابتدائية .

وأشار ان غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى حالة انعقاد ومتابعة بالتنسيق مع كافة اللجان وجهات الاختصاص الرسمية على مستوى المحافظة.

وانطلقت اليوم امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة فى 351 لجنة سير بمختلف المحافظات، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).