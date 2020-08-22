بوابات تعقيم ومسافات للتباعد.. إجراءات مشددة بامتحانات الدور الثانى للثانوية

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استعدت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لأداء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2020 اليوم السبت وتستمر حتى الأربعاء 2 من سبتمبر المقبل، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم وعلامات للتباعد بين الطلاب كإجراءات وقائية واحترازية ضد فيروس كورونا.

ففى كفرالشيخ، استعدت مديرية التعليم لاستقبال 2500 طالب وطالبة، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وشهدت المدارس، أعمال تطهير وتعقيم، ووضع علامات خارج المدارس وداخلها، للتباعد ليلتزم بها الطلاب،ضمن الاجراءلات الاحترازية، وتم توفير كافة المطهرات والمعقمات، والواقيات الشخصية للطبلاب والمشاركين في الامتحانات.

وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، يؤدي امتحانات الدور الثاني 2500 طالب وطالبة في 13 لجنة موزعة على الإدارات منهم 4 لجان بمدينة كفر الشيخ ،"مدرسة الشهيد سمير مصطفى بدوي، وتم تخصيصها لطلاب مدارس بيلا ،ومدرسة سعد زغلول بغرب مدينة كفر الشيخ ، مخصصة لطالبات مدارس بيلا، إضافة لمدرسة الشهيد هشام بركات الجديدة للبنات، ومدرسة الشهيد رياض للبنين، وتم تخصيص لجان لمتابعة عملية نقل الطلاب بالتعاون مع مجلس الأمناء، في تمام الساعة السابعة والنصف صباح كل امتحان.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة ومنها مديرية الأمن بقيادة اللواء جمال العزب، مدير أمن كفر الشيخ ، ومديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك، ومديرية الصحة، بقيادة الدكتورة سوسن سلام ،ومجالس المدن، مؤكداً أنه تابع توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، والتي تخص امتحانات الدور الثاني، والتي تم توزيعها على جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة ويبلغ عددها 13 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية منهم 4 لجان بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، تم التنسيق بين التربية والتعليم والجهات المعنية من مديرية الأمن، والكهرباء والتأمين الصحي، والإسعاف، من أجل سير الامتحانات بشكل مطمئن ، كما أكد على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالديوان وبالمديرية، والفرعية بالإدارات لمتابعة وتذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحان.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم، استعداداً لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين.

وأكدت وكيل الوزارة، أنها أعطت تعليماتها لجميع قيادات المديرية، ومديري عموم الإدارات بضرورة متابعة جميع اللجان وتجهيزها بشكل متميز، وضماناً لحسن سير الامتحان وحماية جميع أبنائنا الطلاب والعاملين خلال سير الامتحان.

وفى سوهاج، أكد ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم، أن لجان امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى جاهزة تمامًا لاستقبال أعمال الامتحانات التي ستنطلق اليوم السبت 22 من أغسطس الجارى، جاء ذلك عقب جولته التفقدية للجان الثانوية العامة ومتابعة جاهزيتها لاستقبال الامتحانات.

وأضاف ماهر عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان الدور الثانى طبقا لما ورد من الكنترول بلغ 6700 طالب وطالبة موزعين على 15 لجنة رئيسية وتم تدعيم اللجان بعدد من البوابات إلكترونية موزعين داخل داخل 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات المديرية.

ومن جانبه أرسل عبد الخالق رسالة طمأنة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن المديرية جاهزة تمامًا للامتحانات وأن اللجان تسلمت جميع أدوات الوقاية الصحية لضمان سلامة الطلاب وتأمينهم، في ظل التعليمات الصادرة من الوزارة والدعم الهائل الذي أرسلته لضمان سلامة الطلاب والعاملين باللجان، وكذلك الدعم والمساندة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الذي قام بتذليل كافة العقبات وتابع بنفسه جميع استعدادات المديرية لتأمين الامتحانات وتوفير عناصر الأمن والسلامة للطلاب والقائمين على الامتحانات باللجان.

وأصدر ماهر تعليماته لجميع رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية بضرورة تنفيذ جميع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بدقة حرصًا على مستقبل الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية مع تطبيق الاجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة، في جميع لجان الامتحانات، خاصة فيما يتعلق بتقليص أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبًا بكل لجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

كما شدد ماهر على القائمين على الامتحانات بجميع لجان سوهاج بضرورة دخول الطلاب للجان سير الامتحان بطابور متباعد بمسافة 2 متر بين الطالب والآخر، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وعدم السماح بدخول الطالب بعد الساعة التاسعة صباحًا، واعتباره غائبًا، لأنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب واجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول لمبنى اللجنة.

وأشار عبد الخالق إلى أنه تم توفير بوابة تعقيم تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة، وأجهزة كشف حراري وأكياس بلاستيك لتغطية الأحذية لكل لجنة بالاضافة إلى الكمامات وأكياس التطهير الفردي وواقي الوجه الشفاف للملاحظين والمقدرين فقط والقفازات الطبية بالإضافة إلى كرتونة تحتوي على زجاجات مطهر إضافية في كل دور، كما سيتم تنفيذ عملية تعقيم عميق لكل لجنة قبل الامتحانات وذلك تنفيذ لحزمة من الاجراءات والتدابير والقرارات الاستثنائية تقديرًا للظروف الصحية الاستثنائية التي ستجري خلالها امتحانات.

وفى المنوفية، كثفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها، استعدادا لبدء اختبارات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة والمقرر عقدها اليوم السبت 22/8/2020 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 2020/9/2.

وقال أحمد سويد مدير مديرية التعليم بالمنوفية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات محلية بديوان المديرية تتبعها غرف عمليات فرعية بدواوين الإدارات التعليمية العشر، لرصد أي تجاوزات وإزالة أية معوقات أمام اللجان لضمان انتظام سير الامتحانات، مضيفا أن غرفة العمليات تتواصل بصفة دورية مع غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة وغرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة بديوان محافظة المنوفية.

وذكر سويد أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني للثانوية العامة طبقا للكشوف الواردة من الكنترول يبلغ 3529 طالب موزعين على 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر علاوة على عدد 163 طالب لهم حق دخول الدور الثاني بعد تأجيلهم دخول بعض المواد بالدرجة الكاملة لتعرضهم لمشاكل صحية قبل وأثناء اختبار الدور الاول 2020.

وأكد سويد استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة اللجان الامتحانية أثناء عقد اختبار الدور الثاني للثانوية العامة، والتي تم اتباعها أثناء اختبارات الدور الأول، كما أكد على توافر كافة أدوات التعقيم لجميع اللجان الامتحانية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين باللجان.

وفى الوادى الجديد، أكد صلاح مرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية "غرفة بكل إدارة تعليمية" لمتابعة سير أعمال إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن هناك حرصا على تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ جميع التعليمات الصحية حيث سيتم توفير بوابات التعقيم الالكترونية، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية بصفة يومية وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل وبعد الامتحان.

وفى أسوان قال العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، إن لجنة المحافظة قامت بالمرور على مختلف المدارس داخل المدن والمراكز التى ستستضيف لجان امتحانات الثانوية العامة بالدور الثانى للتأكد من جاهزيتها والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على توافر المبردات وأجهزة التهوية بكافة اللجان الامتحانية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة.

وشددت اللجنة على مسئولى التربية والتعليم بضرورة إلتزام الطلاب والطالبات بإرتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لإخراج الأجواء الامتحانية على الوجه الأكمل.

وفى الفيوم، طالب محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم رؤساء اللجان، بضرورة الانضباط الالتزام بالمواعيد، والحفاظ على انضباط اللجان، والتأكد من اكتمال الإجراءات الاحترازية للتعقيم وتطهير اللجان يوميا، وارتداء جميع الطلاب والعاملين باللجنة للكمامة، والتعقيم الذاتي من بوابة التعقيم بمدخل باب اللجنة، والتأكد من تنفيذ التباعد الاجتماعي المباشر، وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة وحتى التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب أثناء دخول اللجنة.