اليوم السابع
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بدء اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

السبت، 22 أغسطس 2020 12:11 م
بدء اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة تسجيل الحضور
كتب حسام الشقويرى

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انطلقت اليوم اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشح من إجمالى 868 مرشح خلال الفترة من السبت  22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.
 
 وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الاكاديمية محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور احمد زايد عضو مجلس أمناء الاكاديمية ، المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة   الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات ، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.
 
الجدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانبالإدارة العامة.
 
وقد تقدم للدفعة السابقة 11 ألف موظف، نجح منهم 80 فقط اجتازوا جميع الاختبارات اللغوية واختبارات المعرفة العامة، والاختبار النفسى والمقابلات الشخصية.
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


الاكاديمية الوطنية

البرنامج الرئاسى

القيادات التنفيذية

رئيس جامعة حلوان

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