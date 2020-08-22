انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف إلى 5 محافظات.. فيديو وصور

كتب على عبد الرحمن

انطلقت اليوم 5 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف إلى محافظات: "الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط- بورسعيد"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظة "الدقهلية ودمياط" و3 طن لمحافظة "الغربية وكفر الشيخ"، و2 طن لمحافظة بور سعيد، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى .





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور ، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم .

وأكدت الوزارة على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 15 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات : المنيا والفيوم وبنى سويف والقاهرة ، بواقع 4 طن لكل من محافظات: "المنيا والفيوم وبنى سويف" و3 طن لمحافظة القاهرة ، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه بذلك يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 254 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة.















