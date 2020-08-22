انتشال جثتى طفلين لقيا مصرعهما غرقا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة من انتشال جثتى طفلين جثتين، لقيا مصرعهما غرقا بترعة رى المراغة بناحية نجع الجعران وترعة الخور المجاورة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين، الأول من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بغرق شخص بترعة رى المراغة بناحية نجع الجعران دائرة المركز .

وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين غرق الطفل "منصور ا م ض" 3 سنوات ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال عمه المدعو نادر م ض ع 22 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور على حافة الترعة المجاوره لمنزله سقط بها مما أدى لغرقه ووفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

وجاء البلاغ الثانى من نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوى بوصول الطفل محمد خ م ا 4 سنوات ويقيم بناحية الخلافية دائرة مركز جرجا إلى مستشفى جرجا العام" جثة هامدة " ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده المدعو خلاف م ا 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة ترعة الخور المجاوره لمنزله سقط بها مما أدى لغرقه ووفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محاضر بالواقعتين وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.