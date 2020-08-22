الولايات المتحدة تقيم "سور" على الحدود الكندية لمنع المجرمين من العبور

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن مسؤولون أميركيون أنه تم تركيب سياج من الكابلات على طول جزء من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا هذا الأسبوع في محاولة لمنع المؤسسات الإجرامية من استغلال أطول خط حدودي في العالم، وقفا لنيويورك بوست، حيث تم وضع الشريط القصير من حاجز الكابلات هذا الأسبوع على الحدود الكندية وواشنطن ويغطي 1.48 ميلاً فقط من امتداد 5525 ميلاً بين البلدين.

وكشف مسؤول محلي في الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية عن حاجز الحماية الجديد في مقطع فيديو – أظهر الكابل العلوي، لكن الوكالة زعمت في بيان أنها "تعالج مخاوف ثنائية تتعلق بالسلامة المتعلقة بجزء ضعيف من الحدود" من خلال منع المركبات من العبور عن طريق الخطأ أو عن قصد.

وقال القائم بأعمال رئيس الدوريات توني هولاداي: "محليًا في مجتمعنا ، استفادت المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية من هذه المنطقة المعرضة للخطر من خلال تهريب المخدرات والأشخاص على حد سواء"، وقال أن الحاجز يخفف من التهديد الذي تشكله هذه الأعمال الإجرامية.

وأضاف هولاداي "في الوقت الحالي أنه لا توجد خطط لمد نظام حاجز الكابلات هذا عبر الحدود الشمالية بأكملها".

بينما قال المسؤولون الأمريكيون إنه ساعد كلا البلدين، أكد مسؤولو الحدود الكنديين أن السياج كان يتم تثبيته فقط على الجانب الأمريكي.

وأعلن المسؤولون الكنديون يوم الجمعة أن الحدود ستظل مغلقة حتى 21 سبتمبر على الأقل ولا يزال يُسمح للعمال الأساسيين عبر الحدود مثل متخصصي الرعاية الصحية وطواقم شركات الطيران وسائقي الشاحنات بالعبور.

كما يعفى الأمريكيون العائدون إلى أمريكا والكنديون العائدون إلى كندا من إغلاق الحدود.