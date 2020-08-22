فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية ، اليوم السبت ، إن اجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 25 ألفا و62 حالة وقد تعافى 21 ألفا و406 حالات ، بينما توفى 732 حالة .