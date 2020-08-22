وأشار البيان إلى تواجد 116 حالة للعلاج في المستشفيات منها 22 حالة بالعناية المركزة .
وذكر البيان ، أن أعلى الإصابات اليومية الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 141 حالة يليها تيرول 47 حالة ثم النمسا العليا 35 حالة والنمسا السفلى 23 حالة . 