أعلنت وزارة الصحة النمساوية ، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية ، اليوم السبت ، إن اجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 25 ألفا و62 حالة وقد تعافى 21 ألفا و406 حالات ، بينما توفى 732 حالة .
وأشار البيان إلى تواجد 116 حالة للعلاج في المستشفيات منها 22 حالة بالعناية المركزة .
وذكر البيان ، أن أعلى الإصابات اليومية الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 141 حالة يليها تيرول 47 حالة ثم النمسا العليا 35 حالة والنمسا السفلى 23 حالة .
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