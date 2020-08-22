النائب العام يشارك فى اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

كتب حسام الشقويرى

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم السبت الموافق 22 أغسطس، المستشار حماده الصاوى ، النائب العام، الذي شارك في لجان اليوم الأول من المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث ستستمر المقابلات على مدار خمسة أيام متتالية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج بعدد (190) متدرب بعدد (640) ساعة تدريبية في شهر يناير 2018، وتضم حاليًا الدفعة الثانية عدد (79) متدرب والتي بدأت الدراسة بها في شهر نوفمبر 2019.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.