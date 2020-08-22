اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب: إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات فى الدورى المغربي

السبت، 22 أغسطس 2020 04:00 ص
المغرب: إصابات لاعبين بكورونا تؤجل 3 مباريات فى الدورى المغربي اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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سجل فيروس كورونا عددا من الإصابات فى أوساط بعض الأندية المغربية، بتسجيلها حصيلة جديدة فى صفوف فريق نهضة بركان، بإصابة 8 من عناصر الفريق منهم 5 لاعبين واثنان من الطاقم الطبى وحالة ضمن الطاقم الإداري.

 

وأعلنت لجنة المسابقات المغربية، تأجيلها 3 مباريات من منافسات الجولة 24 من البطولة، هى رجاء بنى ملال ضد الاتحاد الرياضى لطنجة، وأولمبيك خريبكة ضد نادى النهضة البركانية، ونهضة أتلتيك الزمامرة ضد نادى الوداد الرياضي، لنفس الأسباب المتعلقة بإصابات فى صفوف ثلاثة فرق هى "نهضة بركان واتحاد طنجة والوداد".

 

ولم تسِر خطط اتحاد كرة القدم المغربى بخصوص الجدول الزمنى لاستئناف وإنهاء المسابقة كما هو مخطط، حيث وجد نفسه أمام كم كبير من المباريات المؤجلة، بعدما تسلل فيروس كورونا إلى داخل الأندية المغربية، الأمر الذى فرض دخولها الحجر الصحى وتأجيل مبارياتها إلى وقت لاحق.

 


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