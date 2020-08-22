المالية السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس من برنامج صكوك بالريال السعودى

رويترز

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم السبت، عن إقفال طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودى، و أكدت وزارة المالية السعودية، أن الشريحة الأولى للإصدار تبلغ 100 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائى للشريحة 6.125 مليار ريال سعودى لصكوك تُستحق فى عام 2028.

و أضافت وزارة المالية السعودية، أن الشريحة الثانية للإصدار تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائى للشريحة 13.515 مليار ريال سعودى لصكوك تُستحق فى عام 2035، و أشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالى قدره 500 مليون ريال سعودى.