اليوم السابع
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المالية السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس من برنامج صكوك بالريال السعودى

السبت، 22 أغسطس 2020 04:07 م
المالية السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس من برنامج صكوك بالريال السعودى وزارة المالية السعودية
رويترز

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أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم السبت، عن إقفال طرح شهر أغسطس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودى، و أكدت وزارة المالية السعودية، أن الشريحة الأولى للإصدار تبلغ 100 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائى للشريحة 6.125 مليار ريال سعودى لصكوك تُستحق فى عام 2028.
 
و أضافت وزارة المالية السعودية، أن الشريحة الثانية للإصدار تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائى للشريحة 13.515 مليار ريال سعودى لصكوك تُستحق فى عام 2035، و أشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالى قدره 500 مليون ريال سعودى. 
 

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الماليه السعوديه

صكوك المملكه

وزاره الماليه السعوديه

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