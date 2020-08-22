القبض على فنى معمل لانتحاله صفة طبيب أسنان وإدارة منشأة دون ترخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة المواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمنيا القمح حملة على إحدى العيادات الطبية الخاصة لطب الأسنان بمنيا القمح، فور ورود معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتشغيل العيادة منتحلا صفة طبيب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبى وكتابة العلاج للمرضي، وبمكان غير مرخص.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مفتشى العلاج الحر بمنيا القمح قاموا بمداهمة العيادة بعد عمل كمين ووضع سيناريو للتأكد من صحة المعلومات، حيث ادعى أحد مفتشى الحملة بأنه مريض وقام الشخص المتواجد بالعيادة بتوقيع الكشف الطبى عليه، وطلب منه إجراء أشعة، وكتب له علاج مسكن لحين عمل الأشعة، وتم استدعاء باقى مفتشى الحملة، ورجال الشرطة، وتم التعامل مع الشخص الموجود بالعيادة وتبين أنه فنى معمل، وتم تحريز أدوات ومستلزمات الأسنان الموجودة بالعيادة، منها أدوات تستخدم فى عمليات حشو الأسنان، وحشو العصب، وجهاز يستخدم فى الحشو الأبيض، وبنج أسنان، ومبلغ مالى وجد فى درج العيادة، وتم تشميع العيادة والتحفظ على جميع الأشياء الموجودة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة والمخالفات برقم 30130 .

ووجه للشخص عدة تهم أهمها انتحال صفة طبيب أسنان، بالإضافة إلى إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفة بيئية لعدم وجود عقد محرقة، ورخصة تداول نفايات طبية خطرة، مما يعنى قيامه بالتخلص غير الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذلك مخالفة عدم وجود جهاز تعقيم لتعقيم الآلات والأدوات المستعملة بالأسنان، مما يعرض صحة المواطنين للخطر وانتقال العدوى خاصة خلال أزمة كورونا، وتم ضبط وحجز الفنى بقسم الشرطة والعرض على النيابة العامة، والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإستدعاء مفتشى الحملة ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح لأخذ أقوالهم.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الفنية بالمديرية، على مختلف المنشآت الطبية الخاصة، وغيرها من المنشآت الدوائية والغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .