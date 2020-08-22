وذكرت الوزارة - وفقا لصحيفة (فلبين ستار) المحلية في نسختها الإلكترونية اليوم - أن إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد - 19" بلغ 2966 بعد تسجيل 26 وفاة جديدة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 114 ألفا و921 شخصا بعد تسجيل 436 حالة شفاء جديدة.