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العربية: بومبيو سيتجه من إسرائيل إلى الإمارات الثلاثاء المقبل

السبت، 22 أغسطس 2020 08:05 م
العربية: بومبيو سيتجه من إسرائيل إلى الإمارات الثلاثاء المقبل بومبيو
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن وكالة رويترز، أن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو سيتجه من إسرائيل إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت القناة، أن محادثات بومبيو في إسرائيل تركز على العلاقة مع الإمارات وملفي إيران والصين.

وفى وقت سابق أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته، نبذوا الوهم القائل بأن النظام الإيرانى يسعى لبرنامج نووى سلمى فقط، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووى.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر:"نبذ الرئيس دونالد ترامب وإدارته الوهم القائل بأن النظام الإيرانى يسعى فقط إلى برنامج نووي سلمي" وأضاف :"لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى".

 

 

 


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