السجن المشدد 6 سنوات لكهربائى عرض طفلة للبيع مقابل 60 ألف جنيه بالوايلى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، معاقبة المتهم " ز.س" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة كلاً من "ح.ب" و " م.ا" مما أسند إليهم فى اتهامهم بالاتجار بالبشر بمنطقة الوايلى بعرض طفلة للبيع، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم الوايلي، تعاملوا علي شخص طبيعي وهي الطفلة "ر. ذ" 3 سنوات، بأن قام المتهم الأول بعرضها للبيع وتوجه رفقة المتهم الثالث "م.س" لجهة يقصدونها لتنفيذ مشروعهم الإجرامي، وكان ذلك بمباركة المتهمة الثانية " ح.ب" مستغلين في ذلك السلطة الأبوية لهم علي المجني عليها، حال كون المتهمة الثانية والدتها والمتهم الأول متولي رعايتها وكان ذلك التعامل بقصد الحصول علي منفعة مادية والحصول علي المال .

وكشفت شهادة عقيد شرطة بادارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أنه بورود معلومات إليه من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهم الأول " ز.س" بعرض الطفلة المجني عليها للبيع مقابل مبلغ مالي وقدرة 60 ألف جنيه، وعليه بالتواصل مع المتهم بمعرفته حدد معه ميعاد ومكان التقابل عقب الاتفاق معه علي شراء الطفلة، وحال وصوله تقابل مع المتهم الأول " ز.س" والثالث " م.ا" وباستدعائه للمتهمة الثانية " ح.ب" فقام بضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر المتهم الأول بأن المجني عليها نجلة المتهمة الثانية، وأنه قام بعرضها للبيع بمعاونتها والمتهم الثالث، وباستدعاء المتهمة الثانية قررت بذات أقوال سالف الذكر، وباجرائة للتحريات توصل إلى صحة قيام المتهمين بارتكاب واقعة عرض المجني عليها للبيع مقابل الحصول علي منفعة مالية .