الحبس سنة لـ 3 متهمين بالشروع فى سرقة أسلاك الكهرباء بمدينة بدر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة سنة، لاتهامهم بالشروع في سرقة أسلاك كهربائية بمدينة بدر، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة. وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة بدر، شرعوا في سرقة المنقولات وهي أسلاك كهربائية والمعدة للنفع العام في مرفق توليد التيار الكهربائي والتي أنشائتها الحكومة إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لضبطهم . وشهد رئيس مباحث الكهرباء، أنه بانتقاله إلى مخازن كهرباء بدر، بناء علي ضبط المتهم من قبل الحارس حال قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية، وأسفرت تحرياته السرية لصحة واقعة والضبط، وقيام المتهم الأول المضبوط والمتهمين الهاربين بالشروع في سرقة الأسلاك الكهربائية ، وشهد كهربائي التشغيل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء أن المضبوطات هي خاصة للشركة محل عمله، ومعدة للنفع العام وصالحة لإعادة الاستعمال .

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل. - تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.