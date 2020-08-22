التضامن: استمرار المرحلة الثانية لتدريبات مشروع "مودة" فى مراكز الشباب للأسبوع الثانى

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استمرار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" للأسبوع الثاني على التوالي في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج فى مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتى القاهرة والإسماعلية بالتوازى وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.





تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا) ، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية، و تستمر هذه التدريبات حتى 15 سبتمبر المقبل.



وكانت محافظتا الإسكندرية والغربية محطتا الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة" الأسبوع الماضي ، حيث تم تدريب 300 شاب وفتاة على المحتوي التدريبى للمشروع على مدار ثلاث أيام في كل محافظة .



ويقوم بتنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع " مودة" ،للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي .





















يتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة ، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.