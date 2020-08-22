التحفظ على 6 أطنان نعناع مجفف غير صالح للاستهلاك داخل مصنع بالإسكندرية

أمر المستشار وائل القاضى رئيس نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ على 6.320 طن نعناع مجفف داخل مصنع لتعبئة الاعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية وحجز صاحب المصنع .

وكانت قد شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمى، وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة مينا البصل (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (6,320 طن نعناع مجفف) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على شوائب وأتربة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة، تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.