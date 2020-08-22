اليوم السابع
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التحالف العربى يعترض طائرات وصواريخ حوثية قادمة من اليمن باتجاه السعودية

السبت، 22 أغسطس 2020 09:23 م
التحالف العربى يعترض طائرات وصواريخ حوثية قادمة من اليمن باتجاه السعودية المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي
وكالات

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية

كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف - ولله الحمد - من اعتراض وتدمير عدد (1) صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (جازان)، وقد اتخذت المليشيا الحوثية الإرهابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية لمكان إطلاق الصاروخ البالستي.


التحالف العربى

صواريخ حوثية

اليمن

السعودية

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