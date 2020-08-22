اليوم السابع
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الإدارية تواصل تلقى الطعون على نتيجة انتخابات الشيوخ.. وصلت لـ 27 طعن

السبت، 22 أغسطس 2020 12:37 م
الإدارية تواصل تلقى الطعون على نتيجة انتخابات الشيوخ.. وصلت لـ 27 طعن مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تلقت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، طعنين جديدين  على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

 

وبذلك تكون المحكمة تلقت 27 طعنا منذ فتح باب التظلمات من يوم الخميس الماضي, وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.

 

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من  الخميس الماضي.


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