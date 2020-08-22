الآثار تدعو متابعيها لإرسال صورهم فى الأديرة والكنائس احتفالا بعيد العذراء

كتبت آمال رسلان

بالتزامن مع عيد السيدة العذراء، أطهر نساء العالمين، أطلقت إدارة التنمية الثقافية بوزارة السياحة والأثار، تحدى جديد للصور، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك.

وهنأت الادارة المصريين بعيد السيدة العذراء الذى يوافق اليوم 22 اغسطس، وأكدت انه لمدة 3 ايام ستقبل مشاركات على من خلال رسائل الصفحة بصورة واحدة فقط.

ومن شروط التحدى أن تكون الصورة للمشارك هو بنفسه يظهر في دير او كنيسة بأسم السيدة العذراء مع ايقونة او صورة للسيدة العذراء، ومعلومة مختصرة عن الدير او الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد السيدة العذارء اليوم السبت، بعيد صعود – انتقال – السيدة العذراء، بعد صيام استمر 15 يوما يوما بدء 7 أغسطس الجارى، وخلال فترة الصيام، فتحت أغلب أديرة السيدة العذراء أبوابها للزوار، ومن أشهرها دير درنكة فى أسيوط الذى يعد أكبر أديرة العالم خاصة بالسيدة العذراء، وكنيسة العذراء مسطرد، وغيرها وسط إجراءات وقائية مثل ارتداء كمامات.

وقد احتفلت كل من كنائس الروم الأرثوذكس والأٌقباط الكاثوليك، بعيد صعود – انتقال- السيدة العذراء، السبت الماضى، بعد صيام 15 يوما بدء 1 أغسطس الجاري، وسبب هذا الاختلاف بحسب تفسير الكنيسة الكاثوليكية، هو اختلاف فى التقويم فقط وليس العقيدة، وذلك مثل اختلاف موعد عيد الميلاد الذى يحتفل به الكاثوليك فى 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به الأرثوذكس فى 7 يناير، حيث أن احتفالات الكنيسة الكاثوليكية وأيضا الروم الأرثوذكس تعتمد التقويم الغربى، أما الأقباط الأرثوذكس فهو التقويم القبطى فقط، فالصيام لديهم يبدأ 1 مسرى الموافق أغسطس ولم يتغير منذ وضع التقويم القبطى.