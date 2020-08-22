اخبار اقتصاد اليوم.. المالية تخصص 122 مليار جنيه بالموازنة للتعليم العالى

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم السبت 22 – 8 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التي رصدت على صفحات اليوم السابع كان من بينهم الآتى : -

الحكومة تفتتح مركزاً لرصد مخالفات البناء بـ"الأقمار الصناعية"



الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتاح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة، بهدف إتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة للحكومة ، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، واستخدام التصوير الجوي لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج تقارير عن المتغيرات المكانية على سبيل المثال تقارير (متغيرات البناء، ومتابعة المشروعات القومية مكانيًا والتحليلات المكانية القطاعية، وتقارير مكانية عن توزيع الخدمات).

وقالت السعيد ، في بيان صحفى اليوم السبت، أن المركز يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، كما يهدف كذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية حيث إن المركز نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، الذى يتم تنفيذه بين وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

المالية: تخصيص 122 مليار جنيه بالموازنة الحالية لقطاع التعليم العالى



الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بدعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعى؛ لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية فى نظم التعليم والتقويم؛ على النحو الذى يُلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين فى التخصصات الحديثة المطلوبة فى ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعى وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار السعى الجاد لتعظيم قدرات الدولة، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعى جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى؛ فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أى مجتمع.

أضاف أنه تم تخصيص ٣,٨ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية فى محيطها الجغرافى؛ خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وخطة الدولة للانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.





مباحثات وزير البترول مع نائب رئيس شركة نافتوجاز الأوكرانية



المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة

التقى المهندس طـارق المـلا وزير البتـرول والثروة المعدنيـة مع سيرجى بيرلوما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة نافتوجاز الأوكرانية والوفد المرافق له ، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة الحالية فى مجالات البحث والاستشكاف وإنتاج البترول والغاز بمنطقتى الصحراء الغربية وجنوب مصر، وبحث سبل زيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن هناك رغبة قوية من الشركة الأوكرانية فى المشاركة فى المزايدات التى سيتم طرحها للبحث عن البترول والغاز، والتوسع فى الاستثمارات المشتركة من خلال مجالات التعاون الجديدة فى المشروعات البترولية ، والعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البترول والغاز من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية فى ظل المناخ الجاذب للاستثمار وحرص الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لتحفيز الشركات العالمية لزيادة تواجدها داخل مصر وضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البترول والغاز فى ضوء الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات خلال الفترة الأخيرة .

التصديرى للكيماويات يرفع خطة البعثات والمعارض أمام رئيس التمثيل التجارى



صور أرشيفية

خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسه خالد أبو المكارم جهاز التمثيل التجارى بشأن خطة المعارض والبعثات والاسابيع التجارية ل2020-2021 فى اطارالتنسيق لدفع الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

وأشارت مذكرة للمجلس تلقاها الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أنه منذ صدور قرار توقف كافة الفعاليات والمعارض سواء الداخلية او الخارجية قام المجلس بالتواصل مع مديرى المعارض عبر لجنة المعارض بالمجلس للاستفسار عن وضع اقامة المعارض المسجلة ضمن الخطة فى ظل انتشار جائحة كورونا ,مؤكدا على حرص المجلس على متابعة التواصل للوقوف على ماسوف يتم من إجراءات وتحديد تواريخ إقامة هذة الفعاليات .

وأوضح المجلس، أنه فى ظل هذة الظروف يمكن تنفيذ عدد من المعارض والبعثات التجارية الافتراضية لاهمية استخدامها كاداة اساسية للتسويق فى ظل التحديات التى يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا .

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 858 جنيها للجرام



صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بقيمة 3 جنيهات قياسا على تعاملات أمس الجمعة، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب إلى 1940 دولارا بزيادة بلغت 10 دولارات تقريبا، وسجل جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 858 جنيها للجرام حتى الآن.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل 735.5 جنيه.

عيار 21 سجل 858 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 980.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6864 جنيها.

أوقية الذهب 1940 دولارا.

استقرار أسعار العملات اليوم السبت أمام الجنيه المصرى



صورة أرشيفية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 22-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.88 جنيه للشراء، 15.98 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليوم



وشهد سعر صرف اليورو استقرار أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.75 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



وثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.74 جنيه للشراء، 21.01 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم



وعن سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، فقد شهد استقرا طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.49 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع .