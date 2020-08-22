إيهاب هيكل نقيبا لأطباء الأسنان بـ2333 صوتا.. وقائمة المستقبل تكتسح

كتبت آية دعبس

فاز الدكتور إيهاب هيكل، مُرشح قائمة المستقبل، بمقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وذلك بعد الإنتهاء من فرز أصوات أطباء الأسنان، المُشاركين بانتخابات التجديد النصفى، بـ52 لجنة بالمحافظات، والتى تم اجرائها الجمعة 21 أغسطس 2020، حيث حصل على 2333 صوتا، فيما حصل الدكتور حسام أبو ساطي، على 1315 صوتا، وحصل الدكتور ياسر الجندي على 774 صوت، والدكتور خيري المرسي حصل على 639، والدكتورة اميمة المحلاوي حصلت على 520 صوت.

وأوضحت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، تقدم كل من على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان فوق سن 15 عام،: الدكتور أشرف زعلوك، الدكتورة عبير عبد اللطيف، والدكتور أحمد مسعد، وتقدم كل من على مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان تحت سن 15 عام،: الدكتور محمد بدوى، والدكتورة نشوى جمال، والدكتورة مروة جمال، والدكتور محمد خطاب.

وفازت الدكتورة تيسير قبيسي بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة جنوب الصعيد، وفازت الدكتورة صفاء فؤاد بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة غرب الدلتا.

كما فاز الدكتور السيد السجيعى بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة وسط الدلتا، وفاز الدكتور محمد عبد المعبود بعضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان عن منطقة شرق الدلتا، وفازت الدكتورة شهيرة معتصم، بعضوية مجلس النقابة العامة على مقعد قطاع القاهرة والجيزة، وفاز الدكتور أيمن عبد المتجلى بالتزكية على مقعد شمال الصعيد فوق 15 سنة.