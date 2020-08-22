وأوضح البيان، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 588 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 32 ألفا و855 إصابة.