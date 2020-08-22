جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، تسجيل 2090 إصابة و94 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وأظهر بيان صادرة عن الوزراة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد ارتفع إلى 151 ألفا و498 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و594 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 105 آلاف و198 شخصا.