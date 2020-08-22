إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال يحمى المجتمع ويقلل انتشار العدوى

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال يحمي جميع أفراد المجتمع، وأفاد الباحثون أن زيادة معدل التطعيم بين طلاب المرحلة الابتدائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كان مرتبطًا بانخفاض في حالات دخول المستشفى للأشخاص في جميع الفئات العمرية الأخرى، بحسب ما نشر موقع "ميديكال".

ولم تكن النتائج مفاجئة لخبراء الصحة العامة، بالنظر إلى ما تداوله الخبراء اعتبار الأطفال ناقلا رئيسيا لانتشار الأمراض الفيروسية.





وقال الدكتور إريك سيو بينا، مدير الصحة العالمية في نورثويل هيلث نيويور: "إنه يرتبط أساسًا بكل ما نعرفه عن الصحة العامة، والتطعيم ، وتأثير الأطفال والأطفال على انتشار الأمراض الفيروسية في جميع أنحاء المجتمع".

ومع ذلك فإن الدراسة تسلط الضوء على الحاجة المستمرة لإقناع الآباء المترددين بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لأطفالهم.

في هذه الدراسة ، قام باحثون بقيادة جاد بينجامين شنج من جامعة كاليفورنيا، بتتبع برنامج لقاح الإنفلونزا على مستوى المدينة في أوكلاند، كاليفورنيا، وقارنوا نجاحه بمعدلات دخول المستشفى المرتبطة بالأنفلونزا.

وأفاد الباحثون أنه بعد أربع سنوات ، قام البرنامج بتحسين تغطية التطعيم بنسبة 11٪ بين الأطفال الذين يحضرون أكثر من 95 مدرسة تمهيدية ومدرسة ابتدائية في أوكلاند.

ارتبط معدل التطعيم المتزايد بـ 37 حالة دخول أقل إلى المستشفيات ذات الصلة بالأنفلونزا لكل 100 ألف شخص من بين جميع الأشخاص الآخرين في المجتمع - الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 وأصغر وكذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر.

وأظهرت النتائج أن هناك 160 حالة دخول أقل إلى المستشفيات بسبب الإنفلونزا لكل 100 ألف بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق.

ولاحظ الباحثون انخفاضًا في حالات التغيب عن المدرسة بسبب المرض خلال موسم الإنفلونزا.

قال الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور: "نعلم أن الأطفال يكبرون انتشار الإنفلونزا..يمكن أن نتوقع أن يكون لمحاولة زيادة معدلات تطعيم الأطفال تأثير متتالي على موسم الأنفلونزا. فتيسير حصول الأطفال على اللقاح هو إحدى طرق تحسين قدرتنا على التعامل مع الإنفلونزا".

وأضاف أدالجا أن الأطفال يميلون إلى الاستفادة أكثر من لقاح الأنفلونزا، لأن أجهزتهم المناعية أكثر نضارة واستجابة".

وأوضح أدالجا: "لدى الأطفال، يحفز اللقاح أجسامًا مضادة أكثر من الأفراد 70 عامًا أو أكبر.. أجهزة المناعة لدى كبار السن لا تستجيب للقاح كما يستجيب الأفراد الأصغر سنًا.. لهذا السبب نستخدم لقاحات عالية الجرعات مع السكان المسنين".

قال الدكتور وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في ماونت سيناي داون تاون في مدينة نيويورك، إنه بالنظر إلى هذه النتائج ، قد يكون من المنطقي الترويج لقاحات الإنفلونزا للأطفال بقدر ما يتم الترويج لها لكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال أدالجا: "هدفنا هو تطعيم كل شخص فوق سن ستة أشهر بلقاح الإنفلونزا..يجب أن يظل هذا هو الهدف ويجب أن يكون الأطفال مجموعة ذات أولوية رئيسية ليتم تطعيمهم مع أولوية تطعيم الضعفاء - كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى."