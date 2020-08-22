إطلاق اسم الشهيد هانى أحمد يونس على مدرسة كفر الجراية بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم (7590) لسنة 2020 بإطلاق إسم الشهيد هاني أحمد يونس محمد على مدرسة كفر الجراية الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق إسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن وإستقرار البلاد مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 1979/43بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما و على كتاب رئاسة مركز ومدينة الزقازيق المؤرخ في 12 / 8 /2020 والمرفق به موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية بالزنكلون والمتضمن الموافقة علي تغيير اسم مدرسة كفر الجراية إلي مدرسة الشهيد هاني أحمد يونس محمد الإبتدائية، وعلى موافقة مديرية التربية والتعليم بكتابها المؤرخ في 26 / 7 /2020 على إطلاق اسم الشهيد هاني أحمد يونس محمد - على مدرسة كفر الجراية الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وعلي نموذج الإستشهاد الصادر من إدارة السجلات العسكرية - هيئة التنظيم والإدارة- وزارة الدفاع والمتضمن أن المذكور استشهد بسبب حماية وتأمين الدولة بتاريخ 4 / 2 /2020 ، ليصدر المحافظ قراراً بإطلاق اسم الشهيد علي المدرسة تخليدا لذكراه.