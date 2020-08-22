إصابات فيروس كورونا فى إسرائيل تتخطى الـ101 ألف حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات فى البلاد إلى 819 حالة.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت"، أن الوزارة سجلت 1492 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 27112 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 101.856 إصابة، مشيرة إلى أن عدد المرضى (الفعليين) هو 22.393 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن من بين الإصابات هناك 398 حالة خطيرة، منها 119 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعى، مضيفة أن 177 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 78.644 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أن 824 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 21.569 مصابًا للعلاج المنزلى والفنادق التى أُعدت لمصابى كورونا.