اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أغسطس 2020 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة أب لتعذيبه أطفاله وإجبارهم على العمل لمحكمة الجنايات بالشرقية

السبت، 22 أغسطس 2020 11:46 ص
إحالة أب لتعذيبه أطفاله وإجبارهم على العمل لمحكمة الجنايات بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة بائع أحذية لتعذيبه أطفاله إلى الجنايات لمحاكمته، تعود أحداث القضية رقم 23627 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2020، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بناء على شكوى لها من وحدة الطفل على " ع ص " 41 سنة بائع أحذية مقيم بندر منيا القمح، بناء على شكوى من وحدة الطفل، بتعديه بالضرب على أطفاله وتعذيبهم، وإجبارهم على العمل واستغلالهم ماديا، وتم حبسه على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة العامة، إحالته للجنايات.

وفى سياق متصل، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا "ن " 40 سنة ربة منزل مقيمة تتهم فيه زوجها" ال ع " 41 سنة عاطل، بالتعدى جنسيا على ابنتهما الطفلة من الخلف كرها عنها، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4985 جنح قسم ثانى العاشر من رمضان لسنة 2020، وتم إحالة الأب إلى نيابة العاشر من رمضان،التى قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفلة على الطب الشرعى.

 

 


اخبار مصر

الشرقية

مركز شرطة منيا القمح

اب

تعذيب اطفال

الجنايات

والد يعذب ابناءه

اخبار الحوادث

نيابة منيا القمح

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو صادم.. أب يعذب ابنه بعنف فى بولاق.. ويبرر: بربيه مفيش أسد بياكل عياله

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:47 ص

أب يعذب طفلته ضربا بـ"سير ماتور" حتى الموت فى أسيوط

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:15 م

أب يعذب ابنته حتى الموت بمساعدة زوجته الجديدة بالإسكندرية

الأربعاء، 30 يناير 2019 05:30 م

السجن 3 سنوات لـ5 أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح

السبت، 22 أغسطس 2020 10:38 ص

تجديد حبس الأب المتهم بالتعدى جنسيا على ابنته بالشرقية

السبت، 22 أغسطس 2020 09:44 ص

نيابة الشرقية تعرض قاتلة طفلتها على الطب الشرعى لمطابقة البصمة الوراثية

الخميس، 20 أغسطس 2020 01:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة