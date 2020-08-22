إحالة أب لتعذيبه أطفاله وإجبارهم على العمل لمحكمة الجنايات بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة بائع أحذية لتعذيبه أطفاله إلى الجنايات لمحاكمته، تعود أحداث القضية رقم 23627 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2020، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بناء على شكوى لها من وحدة الطفل على " ع ص " 41 سنة بائع أحذية مقيم بندر منيا القمح، بناء على شكوى من وحدة الطفل، بتعديه بالضرب على أطفاله وتعذيبهم، وإجبارهم على العمل واستغلالهم ماديا، وتم حبسه على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة العامة، إحالته للجنايات.

وفى سياق متصل، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا "ن " 40 سنة ربة منزل مقيمة تتهم فيه زوجها" ال ع " 41 سنة عاطل، بالتعدى جنسيا على ابنتهما الطفلة من الخلف كرها عنها، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 4985 جنح قسم ثانى العاشر من رمضان لسنة 2020، وتم إحالة الأب إلى نيابة العاشر من رمضان،التى قررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطفلة على الطب الشرعى.