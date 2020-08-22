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أمين مجلس النواب: فض دور انعقاد البرلمان الإثنين حال الانتهاء من جدول الأعمال

السبت، 22 أغسطس 2020 08:31 م
أمين مجلس النواب: فض دور انعقاد البرلمان الإثنين حال الانتهاء من جدول الأعمال مجلس النواب
نور على

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قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أنه من المرجح أن ينهى المجلس دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول يوم الإثنين حال انتهاء المجلس من جدول أعماله المقررة.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فض دور الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، لافتا إلى أنه من المرجح أن يأخذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موافقة النواب في الجلسة بفض دور الانعقاد في حالة انتهاء المجلس من مناقشة جدول أعماله.
 
ومن المقرر أن يصوت المجلس على الموافقة النهائية على 13 مشروع قانون، ويناقش 5 مشروعات قوانين جديدة، من بينها الإجراءات الضريبيبة وجائرة  المبدع الصغير.
 
وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

البرلمان

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دور الانعقاد الخامس

فض دور الانعقاد

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