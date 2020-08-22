أمين عام المبادرة البرلمانية العربية يكشف مساعى قطر لتمويل الإرهاب فى أوروبا

قال جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن النظام القطرى يضخ أموالا طائلة في المجتمعات الغربية من أجل نشر الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة في دول أوروبا، لافتا إلى أن دول القارة العجوز بدأت تتنبه مؤخرا إلى خطورة النشاط القطرى في بلادها.
وأضاف الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن النظام القطرى يسعى من خلال ضخ أموال باهظة للجماعات الإرهابية إلى تغذية الفكر المتطرف، لخدمة أجندة "تنظيم الحمدين " ليس في المنطقة العربية فقط بل أيضا في المجتمعات الأوروبية، مضيفا أن الصحف الأجنبية بدأت تركز بشكل كبير على هذا الدعم القطرى للإرهاب، وتكشف طرق تمويل المتطرفين في أوروبا، وهو ما يكشف إجرام النظام القطرى.
أمين عام المبادرة البرلمانية العربية يكشف مساعى قطر لتمويل الإرهاب فى أوروباالسبت، 22 أغسطس 2020 09:44 م
تميم بن حمد
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قال جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن النظام القطرى يضخ أموالا طائلة في المجتمعات الغربية من أجل نشر الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة في دول أوروبا، لافتا إلى أن دول القارة العجوز بدأت تتنبه مؤخرا إلى خطورة النشاط القطرى في بلادها.
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