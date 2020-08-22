أمريكي من أصول مصرية يتعرض للعنصرية والضرب.. وشرطة نيويورك تحقق (صور)

كتب هيثم سلامة

تعرض طارق السيد، شاب أمريكي من أصول مصرية يبلغ من العمر 18 عاما، في نيويورك للاعتداء بمضرب وتهديدات وشتائم عنصرية بسبب خلاف على ركن سيارة مع جاره، فيما وصفه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" بأنه "هجوم معاد للمهاجرين و للعرب وعنصريً".

وقال أحمد محمد المدير القانوني لفرع المنظمة في نيويورك في بيان: "هذا الهجوم الوقح على الشاب وليس له مكان في مدينتنا لا ينبغي مهاجمة أي شخص أو العيش في خوف بسبب عرقه" وأضاف، أن المهاجم ظهرت دوافعه بوضوح شديد وعلى شرطة نيويورك أن تفتح تحقيقًا في جرائم الكراهية.





وذكر التقرير، أن مصدر بالشرطة أكد لشبكة CNN إن الشاب تعرض لهجوم من قبل جاره بسبب خلاف حول ركن السيارة. وقالت "كير" في بيان لها إن الرجل ثقب إطار السيارة الخلفي وضربه بمضرب بيسبول عندما نزل من سيارته لفحص الضرر.

وبحسب المنظمة، فقد هدد الرجل بقتل الشاب وأصدقائه أثناء انتظارهم للشرطة، مستخدما عبارات و شتائم معادية للعرب حيث قال: "عد إلى بلدك".

وقال هوبرت رييس من شرطة نيويورك لشبكة CNN إنه لا يوجد ذكر للصفات العرقية في محضر الشرطة ويعتقد أنه أخبر الشرطة عن الصفات ووفقا للتقرير .

وأشار التقرير، أنه كسرت ذراع الشاب وأصيب بجروح في الرأس قال الشاب طارق السيد عن الحادث حيث توجيه شتائم وعبارات عنصرية: له :" يؤلمني سماع من أين أتيت وأن يستخدم ذاك ضدي لأنه لا يحب ذلك."

ووصلت الشرطة واعتقلت الجار الجانى إميليو لوبيز، وقالت شرطة نيويورك إن الرجل البالغ من العمر 41 عامًا متهم بالاعتداء من الدرجة الثانية وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة والتحرش.

وأوضحت الـ cnn فى تقريرها، أن الرجل المعتدى على الشاب المصرى سيمثل للتحقيق أمام المحكمة في 16 نوفمبر في محكمة ريتشموند الجنائية، وفقا لوثائق المحكمة.