اليوم السابع
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أسقف بنى سويف يترأس قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء.. صور

السبت، 22 أغسطس 2020 01:07 م
أسقف بنى سويف يترأس قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء.. صور أسقف بنى سويف وتوابعها بقداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم
بنى سويف - هانى فتحى

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رأس نيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وتوابعها ،قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم وذلك بمطرانيه السيدة العذراء بمدينة بنى سويف بمشاركة أباء الكنيسة ووسط الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المطرانية منذ بدء صلوات القداسات.

وكان الأنبا غبريال أسقف بنى سويف قد اصدر قرار بإلغاء الاحتفال السنوى المعتاد بموسم السيدة العذراء بدير السيدة العذراء ببياض بشرق النيل حفاظا على سلامة الجميع والتزاما بتوجهات الدولة بمنع التجمعات الكبيرة لمجابهة وباء كورونا المستجد على الرغم من أن موسم السيدة العذراء ببياض يعد من المصادر الرئيسية الهامة لدخل المطرانية وسمح فقط بالزيارة خلال الموسم دون أى من المظاهر المعتادة للاحتفال والتجمعات الكبيرة.

جدير بالذكر، أن الأنبا غبريال أسقف بنى سويف كان يعتاد صلاة قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء بدير السيدة العذراء ببياض، إلا أن العام الحالى ونظرا لإلغاء الاحتفال بموسم السيدة العذراء ببياض قام بصلاة القداس بمطرانية بنى سويف. 

كما أقيمت صلوات مشابهة فى كل أديرة وكنائس محافظة بنى سويف مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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أسقف بنى سويف وتوابعها بقداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم 

 

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الحضور بالقداس

 

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أسقف بنى سويف وتوابعها بقداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم 

 

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أسقف بنى سويف وتوابعها بقداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم 

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أسقف بنى سويف وتوابعها بقداس عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم 

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الحضور بالقداس
 
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