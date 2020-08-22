أخبار × 24 ساعة.. 688 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل 3.8 مليار جنيه

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الأوقاف تلغى إجازات العمال والأئمة استعدادا لأول صلاة جمعة بالمساجد

وزير الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة صلاة الجمعة

الصحة: تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 19 حالة وفاة

صلاة الجمعة 28 أغسطس بلا أذان نوازل وموضوع الخطبة "الأمل حياة"

محافظة الجيزة تعلن تعويض أصحاب محلات عقار فيصل.. وتؤكد: غير مأهول بالسكان

الصحة تكشف 7 إرشادات للوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة بالمساجد

الطقس غدا مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 80% والعظمى 34 درجة

تنسيق 2020.. فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولى مساء اليوم تجريبيا

تنسيق 2020.. الخريطة الكاملة لمعامل التنسيق بجامعات القاهرة وحلوان وعين شمس

الكهرباء: لا صحة لوجود أخطاء فى حساب الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع

التنسيق: المرحلة الأولى تبدأ السبت.. وللطالب حق تعديل رغباته خلال 5 أيام

هيئة الدواء توضح حقيقة وجود عجز فى أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية

التضامن تنفى حذف عدد كبير من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

التعليم: المنشور المتداول لمصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد " مزيف"

التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل 3.8 مليار جنيه

التموين: انتظام عمل المخابز البلدية لليوم الرابع من تطبيق التكلفة الجديدة.. صور

وصول دفعة ثالثة من قطارات المترو المكيفة الجديدة للخط الثالث خلال أيام