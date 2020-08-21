اليوم السابع
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وزير الصحة الهندى: لقاح كوفاكسين لكورونا قد يكون متاحا نهاية العام

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:37 ص
وزير الصحة الهندى: لقاح كوفاكسين لكورونا قد يكون متاحا نهاية العام اللقاح الهندى
كتبت هند عادل

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تواصل العديد من الدول تجاربها على عدد من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا فى إطار السباق العالمى للتوصل للقاح لصد هجمات فيروس كورونا، وأعلن الدكتور هارش فاردان، وزير الصحة ورعاية الأسرة فى الهند أن لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لكورونا قد يكون متاحًا بحلول نهاية هذا العام، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وبجانب لقاح كوفاكسين الذى تم تطويره بشكل مشترك من قبل Bharat Biotech وICMR، يتم اختبار لقاح Zydus Cadila ’ZyCoV-D ولقاح أكسفورد المرشح الذى ينتجه معهد أمصال الهند فى جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الهندى، فى مقابلة مع صحيفة هندوستان تايمز، إن فعالية اللقاحات المصنوعة فى الهند، عند الانتهاء من التجارب، ستعرف بحلول نهاية العام، وأن لقاح أكسفورد تتم معالجته بالفعل على الجانب الموازى لتقليل الوقت اللازم لتسويقه.

ووفقًا للوزير سيحتاج المرشحان الآخران من Bharat Biotech و Zydus Cadila إلى شهر إضافى على الأقل للإنتاج والتقديم التدريجي في السوق، مشيرا أيضًا أن اللقاحات قد تكون "جاهزة للاستخدام" بحلول الربع الأول من عام 2021 إذا نجحت التجارب.

وقال  فاردان أن كوفاكسين ، وهو لقاح معطل مشتق من سلالة من فيروس كورونا المعزول من NIV ، Pune ، يمكن أن يكون متاحًا بحلول نهاية عام 2020 ، مضيفًا أن ICMR و Bharat Biotech قد أبرمتا مذكرة تفاهم والتي ذكر أن الأولوية ستعطى لتوفير اللقاح بسعر معقول ومدعوم  في حالة نجاح التجارب.


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كورونا نيوز

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