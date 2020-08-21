هيلاري كلينتون: بايدن سيقودنا للخروج من الظلام ويُعيد روح أمريكا

كتب محمد شعلان

أشادت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بخطاب المرشح الحالي جو بايدن أمام الديمقراطيين، أمس الخميس، وغردت هيلاري على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "يا له من خطاب رائع! ألف مبروك للرجل الذي عاش حياة حازمة مفعمة بالكرامة والتفاني لأسرته ووطنه. جو بايدن سيقودنا للخروج من الظلام ويعيد روح أمريكا. دعونا نفوز بهذا الشيء".



هيلاري كلينتون على تويتر

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية ردود الفعل على خطاب المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أمس الخميس، وقالت إنه حظى بإشادة واسعة من الديمقراطيين ووصفوه بأنه كان ناجحا بشكل مدوى، بينما أقر الجمهوريون على مضض أنه سار على ما يرام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطاب كان متفائلا إلى حد كبير، وحدد بايدن خلاله رؤيته لمعالجة العديد من الأزمات التى تواجه البلاد. وقال بايدن: "إن التاريخ قد جاء بنا إلى واحدة من أصعب اللحظات التى تواجهها أمريكا على الإطلاق. أسوأ وباء منذ 100 عام، أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، والدعوة الأكبر للعدالة العرقية منذ الستينات. والوقائع التى لا يمكن إنكارها والتهديدات المتسارعة بالتغير المناخى".وتابع قائلا: السؤال بالنسبة لنا ببساطة هو: هل نحن مستعدون: أعتقد أننا كذلك.

وتحدث بايدن أيضا عن تجربته فى خسارة أحبائه، وقال لمن فقدوا أحبائهم خلال الوباء: "أعرف أن هوة سوداء عميقة تنفتح فى صدوركم، أعرف كيف يمكن أن تكون الحياة قاسية ودنيئة وظالما فى بعض الأحيان".

وعلق روبرت جيبس، المتحدث الأسبق باسم البيت اأابيض فى عهد باراك أوباما، على الخطاب، وقال فى تصريحات لقناة MSNBC إن خطاب بايدن أوفى باللحظة، مضيفا أنه يعتقد أن الديمقراطيين وبايدن متحمسون إزاء الكيفية التى سار بها المؤتمر. بينما قال ديفيد بلوف، المدير السابق لحملة أوباما، إن خطاب بايدن كان له قبولا واسعا.

وأضاف بلوف إنه يعتقد أن خطاب بايدن سيوافق عليه 75% من الأمريكيين إلى حد كبير، وقامت بقفزة واحدة كبيرة نحو المكتب البيضاوى.

وأبدى نشطاء اليسار بالحزب الديمقراطى ارتياحا وإشادة بخطاب بايدن، وقالت بريهامان جوى جراى، المتحدثة السابقة باسم السيناتور التقدمى بيرنى ساندرز على تويرت إنهم قاموا بالفعل بعمل جيد لحزب لا يختلف عن الصوت التقدمى.