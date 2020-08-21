نائب محافظ دمياط يتابع أعمال طلاء وجهات المبانى ويؤكد تسهيل إجراءات التصالح

فريق المحافظات

تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اليوم الجمعة، أعمال طلاء وجهات المبانى على الطبيعة بنطاق مدينة دمياط .

كما تابع نائب المحافظ، أعمال دهان واجهات العمارات بالمدينة باللون «البيج» مشيرًا إلى أن المبانى الجديدة لن يتم توصيل أى مرافق بها إلا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهات أما المبانى القديمة، يتم إخطار أصحابها بضرورة الالتزام والانتهاء من أعمال الدهان للمنازل الموجودة بالطرق الرئيسية والفرعية.

وتفقد نائب المحافظ عددا من الشوارع لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ووجه بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالشوارع أولا بأول حرصا على صحة وسلامة المواطنين وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

كما تابع نائب المحافظ، الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وكذلك سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة لتحقيق الانضباط لمنظومة البناء، لافتًا إلى انه يتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدّية التصالح، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء .

وأكد نائب محافظ دمياط، ضرورة توفير الأماكن المناسبة بالوحدات المحلية لإستقبال المواطنين الراغبين فى دفع رسوم التصالح، موجهًا بضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتحصيل الرسوم، بجانب تزويد المقر والخزينة بموظفين إضافيين لإنجاز مهامهم، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين والحفاظ على سلامتهم، من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المترددين على مقرات الوحدات المحلية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بالإسراع لتقديم طلبات التصالح، لتجنب الإزالات وهدم المباني، موجهًا اثناء الزيارة بزيادة عدد العاملين القائمين على منظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك تيسيرًا على المواطنين والوقوف على مدى تسهيل الخدمات المقدمة ولزيادة سرعة الإنجاز من انتهاء الأعمال فى الموعد المقرر.