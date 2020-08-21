"مياه الشرقية" تشن حملة لرفع الوصلات الخلسة وتحصيل المديونيات المتراكمة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أن التحول الرقمى ساعد كثيراً على تحديد الأماكن التى بها وصلات خلسة ( غير قانونية) من خلال استخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافى لجميع أنحاء المحافظة وتحديد الأماكن التى بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أى أوراق رسمية وتنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة و رفعها فوراً، مشيراً إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجارى بفرع الشركة بمدينة مشتول السوق للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقتى عزبة العفيفى التابعة لقرية الغفارية وقرية المنير التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق.

وأشار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن اللجنة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لتوصيلات مخالفة وتم التنبيه على المخالفين بضرورة تقنين اوضاعهم، ومتابعه عدد 3 عدادات مسبوقة الدفع، وتحصيل فواتير متاخرات من عدد من المتقاعسين عن السداد بقرية المنير، كما قامت بتحرير محضر مخالفة لصاحب مزرعة وتحويل العداد من منزلى إلى تجارى، وكذلك فحص حاله عدد 6 عدادات منزلية ومتابعة فواتيرهم وتحصيل المتاخرات من المشتركين بعزبة العفيفى التابعة لقرية الغفارية بمركز ومدينة مشتول السوق.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أى مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:

هاتف ارضى ١٢٥ / محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ / واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم خاصة فى ظل الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.