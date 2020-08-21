موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 21- 8 – 2020

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 21-8-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، وقرار مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث.



تحصيل 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«السخنة» خلال يوليو استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار. استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 12 ألفًا و73 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال»، خلال شهر يوليو الماضي.

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 571 مليونًا و892 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و261 مليونًا و19 ألف جنيه.

غرفة صناعة الحبوب تقرر إرسال 4 حاويات مواد غذائية مساعدات للشعب اللبناني قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبنان الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حالياً، وذلك فى إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً. قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين، إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان الشقيقة، وذلك انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبنان الشقيق فى ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حالياً، وذلك فى إطار التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لاستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حالياً.

وقال النائب طارق حسانين، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه انطلاقاً من الدور المصرى الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التى تلم بها ومشاركة من المجتمع المدنى المصرى حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان فى أوقات المحن والأزمات.

وزير الإسكان يؤكد جارٍ إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بالقاهرة أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة للوزارة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وهو أحد مخرجات مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى. أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ إعداد مشروع دعم إدارة وتطوير المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة للوزارة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، وهو أحد مخرجات مشروع تدعيم تخطيط وإدارة التنمية بالقاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يهدف لتطوير منظومة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، موضحاً أن إعداد هذا المشروع يأتى فى إطار جهود وزارة الإسكان لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجارى تنفيذه حالياً ليشكلا معاً "العاصمة الجديدة" للدولة المصرية الحديثة.

بنك أوف أمريكا يكشف سحب 7.8 مليار دولار من سوق الأسهم أفادت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا تستند إلى بيانات تدفقات مالية أن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت أكبر نزوح للتدفقات في 15 أسبوعا خلال الأسبوع نفسه الذي بلغ فيه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا. أفادت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا تستند إلى بيانات تدفقات مالية أن صناديق الأسهم الأمريكية شهدت أكبر نزوح للتدفقات في 15 أسبوعا خلال الأسبوع نفسه الذي بلغ فيه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال بنك أوف أمريكا ، أنه جرى سحب نحو 7.8 مليار دولار من سوق الأسهم خلال الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس ، بينما تدفقت 14.5 مليار دولار إلى السندات و1.2 مليار دولار إلى الذهب وشهد النقد نزوح 29.7 مليار دولار.