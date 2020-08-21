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مصادر لـ"اليوم السابع": قمة ثلاثية بين السيسى والعاهل الأردنى والكاظمى خلال أيام

الجمعة، 21 أغسطس 2020 06:47 م
مصادر لـ"اليوم السابع": قمة ثلاثية بين السيسى والعاهل الأردنى والكاظمى خلال أيام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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كشفت مصادر أردنية لـ"اليوم السابع"، عن عقد قمة ثلاثية "مصرية- أردنية- عراقية"، الأسبوع المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.


وتأتى القمة المصرية الأردنية العراقية دليلا على التعاون والترابط بين شعوب الدول الثلاثة، ويبحث خلالها القادة الثلاثة تعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلي تنسيق الرؤي قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجاري في تونس.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين مصر والأردن والعراق، وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث آخر المستجدات التى تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب.

 
 
 
 
 
 

 


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