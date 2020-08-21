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مستشار رئيس البرلمان الليبى: القادم سيكون حوار "ليبى - ليبى" لحل الأزمة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:21 م
مستشار رئيس البرلمان الليبى: القادم سيكون حوار "ليبى - ليبى" لحل الأزمة فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي
ماجد تمراز

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قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن حكومة الوفاق أعلنت عن وقف إطلاق النار واللجوء للحوار السياسي، ونزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة، مشيرا إلى أن القادم سيكون حوارا بين الليبيين، وسيتم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وسيتم بعدها إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار، أن الحوار سيتم برعاية الأمم المتحدة والمبعوثية التابعة لها في ليبيا، بالإضافة إلى الجانبين في الشرق والغرب، وسيتم اتخاذ خطوات من خلالها سيتم تحديد الخريطة الزمانية وآلية الحلول السياسية.

وكانت حكومة الوفاق فى ليبيا قد أعلنت، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار فى كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالى الذى تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفورى لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى كل الأراضى الليبية".

وأكد المجلس الرئاسى أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".


ليبيا

الازمه الليبيه

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