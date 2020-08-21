محافظ الشرقية يستجيب لشكاوى الكهرباء والمياه والصرف الصحي عبر "اليوم السابع"

الشرقية - إيمان مهنى

استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لشكاوى المواطنين عبر موقع اليوم السابع، وقرر تعديل فاتورة كهرباء لمواطن بعد البحث واكتشاف خطأ فيها، وقرر أيضا إصلاح غرفة صرف صحى منهارة بأولاد صقر، ورد على أسباب ضعف المياه فى منشأة غالى، وعزبة آمين عمر.

وبخصوص ما نشر بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان (قارئ يشكو إضافة مبالغ مالية على فاتورة الكهرباء بقرية تل حوين بالشرقية) والتى يتضرر فيها المواطن (هـ . أ. س) المقيم بقرية تل حوين بمركز ومدينة الزقازيق من التلاعب فى فاتورة الاستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء حيث يتم إضافة مبالغ إضافية على الفاتورة على غير الحقيقة وعليه تم الاتصال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والتى أفادت بأن اشتراك الشاكى برقم حساب (1/27/17/8) شاسية (18699) وبالمعاينة على الطبيعة تم قراءة العداد للشاكى ( 38037 ك.و) وكانت القراءة بالحاسب (38047 ك.و) بفارق استهلاك (10ك.و) لصالح المشترك وتم تعديل القراءة فى إصدار 4/2019 من ( 35918 ك.و) إلى (22024 ك.و) بفارق (13894ك.و) وإرسال دفعة مقدمة لصالح المشترك بمبلغ (1880 جنيها) وتم إبلاغ تراكم 9/2019 من ( 23739 ك.و) إلى (34461 ك.و) بفارق استهلاك (10722 ك.و) بمبلغ (9081 جنيها) وتم الاتصال بالمستشار التجارى والمشرف على الإصدار الألى بالشركة والذى أفاد بأنه سيتم تعديل القراءة إلى ما قبل الخطأ إلى (35918 ك.و) والقراءة الحالية بالعداد ( 37047 ك.و) بفارق استهلاك (2129 ك.و) وسيتم تشريح الكمية على (16 شهرا) بمبلغ ( 2020 جنيها) يخصم منه ما تم سداده بالخطأ بمبلغ (1745 جنيها) ليكون صافى المستحق على المشترك (280 جنيها) مع سحب إصدار 706/2020 وإلغاء التراكمات المجزئة على المشترك وبذلك أزيلت أسباب الشكوى.

وإيماء إلى ما نشر تحت عنوان (أهالى عزبة أمين عمر بالشرقية يشكون انقطاع المياه 10 أيام) والتى يتضرر فيها أهالى عزبة أمين عمر التابعة لمركز فاقوس من انقطاع مياه الشرب منذ 10 أيام ولا يوجد لديهم مخزون من مياه الشرب وعليه تم الاتصال برئاسة مركز ومدينة فاقوس والتى أفادت أنه تم التواصل مع المهندس رئيس قطاع فاقوس بشركة مياه الشرب و الصرف الصحى والذى أفاد أن المياه موجودة بصفة مستمرة فى القرية ويوجد رفع للقرية حيث أنها أطراف شبكة بين فاقوس و أولاد صقر مما يؤدى إلى ضعف مياه الشرب أحياناً خلال فترة الظهيرة لفترة ثلاث ساعات فقط .

ورداً على ما نشر بموقع "اليوم السابع " تحت عنوان (شكاوى من بيارة مكشوفة وأخرى أعلى من منسوب الأسفلت بالشرقية) والتى يتضرر فيها أهالى أولاد صقر من وجود بيارة صرف صحى مكشوفة بطريق المسروعة وبيارة ثانية أعلى من منسوب الأسفلت بناحية حى المحطة مما يتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث وعليه تم الاتصال بشركة المياه والصرف الصحى والتى أفادت أنه تم بالفعل متابعة غرف الصرف الموجودة بطريق المسروعة و تبين انهيار بسقف الغرفة وتم بالفعل عمل الإصلاحات اللازمة و بخصوص الغرفة المرتفعة نسبياً عن سطح الاسفلت فهذه الغرفة مصممة على مناسيب معينة وفى حالة تقليل الإرتفاع سوف تتعرض إلى طفح المياه والاتلاف .

وبخصوص ما نشر بموقع "اليوم السابع "تحت عنوان (شكوى من إنقطاع المياه منذ أسبوع عن منشأة غالى بمحافظة الشرقية ) والتى يتضرر فيها المواطن (ك . هـ ) المقيم بمنشأة غالى بمركز ومدينة ههيا من أنقطاع المياه منذ أسبوع و معاناة الأهالى فى الحصول على المياه خاصة فى ظل أنتشار العدوى بكورونا وحاجتهم للنظافة الشخصية وعليه تم الاتصال بالإدارة المركزية للموارد المائية و الرى بمحافظة الشرقية والتى أفادت أن سبب الإنقطاع يرجع إلى أعمال التطهيرات التى كانت تتم على بحر مويس مما أدى إلى إرتفاع نسبة العكارة و توقف جزئى لبعض محطات الشرب وقد تم الانتهاء من أعمال التطهير وتم عوده المياه وبذلك زالت أسباب الشكوي.