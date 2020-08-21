محافظ الشرقية يستجيب لأهالى مدينة بلبيس ويأمر برفع تراكمات القمامة

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله لا يدخر جهداً في العمل علي بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليه عبر أي قناه من قنوات التواصل المتاحة للمواطنين لتقديم شكواهم، مؤكداً أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوي الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين.

وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات المحافظ، قام اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس وبالتنسيق مع قسم تحسين البيئة ومشرفي وعمال وسائقي تحسين البيئة بعمل حمله نظافة لرفع أكوام القمامة المتراكمة والمبعثرة الموجودة بجوار مركز شرطة بلبيس ليتم رفعها بالكامل وتنظيف المكان حيث يتم تنظيفها بالورديه الصباحيه في تمام الساعه الثامنه صباحاً والورديه المسائيه في تمام الساعه السابعه مساءاً ، وفيما يخص الصندوق القمامة سيقوم مجلس المدينة باصلاحه أو استبداله إذا لزم الأمر، وبذلك تم ازاله أسباب الشكوي وتحقيق مطالب المواطنين المشروعة.