محافظة الجيزة تعلن تعويض أصحاب محلات عقار فيصل.. وتؤكد: غير مأهول بالسكان

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة، أن العقار الذي تم إزالته بشارع فيصل الرئيسي مقام منذ عام 1969م ومتعدي علي خط التنظيم، وجاءت إزالته لتوسعة الشارع وحل أزمة المرور، مشيرة إلى أن العقار كان به محلات تجارية، وليس به سكان، وسيتم تعويضهم ماليا.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية تبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً وكان يتسبب في إحداث اعاقة مرورية شديدة علي شارع فيصل الرئيسي فى الاتجاه القادم من محطة المطبعه وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشرين .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشي الكثافات المرورية خلال اعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإضافة الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات .

ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع المخلفات والرتش الناتجة عن الازاله لتوسعة المنطقة محل الإزالة وضمها لشارع فيصل الرئيسي .

وشهد موقع الإزالة اشاده كبيره من قبل المواطنين وقائدى المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار فى إحداث شلل مروري بالمنطقة خاصة فى أوقات الذروة المرورية لموقعه الحيوى بشارع فيصل الرئيسي .

يذكر أن العقار الذى تم ازالته يعد الرابع الذى تزيله محافظة الجيزة حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفة أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم وكانت تتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقة ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسي .