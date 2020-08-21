اليوم السابع
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الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:12 م
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محافظة أسوان: لجان لتفقد جاهزية المدارس لإستقبال إمتحانات الدور الثانى للثانوية.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:12 م
محافظة أسوان: لجان لتفقد جاهزية المدارس لإستقبال إمتحانات الدور الثانى للثانوية.. صور لجان لتفقد جاهزية المدارس لإستقبال إمتحانات الدور الثانى
أسوان - عبد الله صلاح

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إستكملت لجنة محافظة أسوان، برئاسة العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد مرورها الميدانى للإطمئنان على جاهزية كافة اللجان الإمتحانية  بالمدارس التى ستشهد إستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء إمتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/2020، حيث ستنطلق صباح الغد السبت 22 أغسطس وتستمر حتى 2 سبتمبر القادم.

وصرح العميد أيمن رضا بأن اللجنة قامت بالمرور على مختلف المدارس داخل المدن والمراكز التى ستستضيف لجان إمتحانات الثانوية العامة بالدور الثانى للتأكد من جاهزيتها وإلتزامها بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على توافر المبردات وأجهزة التهوية بكافة اللجان الإمتحانية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة.

وشددت اللجنة على مسئولى التربية والتعليم بضرورة إلتزام الطلاب والطالبات بإرتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها ، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لإخراج الأجواء الإمتحانية على الوجه الأكمل .

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