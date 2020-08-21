محافظة أسوان: لجان لتفقد جاهزية المدارس لإستقبال إمتحانات الدور الثانى للثانوية.. صور

وصرح العميد أيمن رضا بأن اللجنة قامت بالمرور على مختلف المدارس داخل المدن والمراكز التى ستستضيف لجان إمتحانات الثانوية العامة بالدور الثانى للتأكد من جاهزيتها وإلتزامها بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على توافر المبردات وأجهزة التهوية بكافة اللجان الإمتحانية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة.

وشددت اللجنة على مسئولى التربية والتعليم بضرورة إلتزام الطلاب والطالبات بإرتداء الكمامات مع الحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها ، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين لإخراج الأجواء الإمتحانية على الوجه الأكمل .



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