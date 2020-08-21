اليوم السابع
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لماذا نشعر بالملل والإرهاق النفسى من كورونا "حتى لو لم نصب به" ؟

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:00 ص
لماذا نشعر بالملل والإرهاق النفسى من كورونا "حتى لو لم نصب به" ؟ الإرهاق النفسي من كورونا
كتبت فاطمة خليل

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يسبب وباء كورونا الإرهاق والتعب النفسي للجميع، مع عدم وجود علاج أو نهاية لهذا الفيروس حتى الآن وضرورة تطبيق طرق الوقاية من كورونا من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدى، وقالت الدكتور سوزان ألبيرز، عالمة النفس بكلايفند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية إن البعض أصبح لا يتخذ الحذر مثلما مضى في ارتداء الكمامة واتباع قواعد الوقاية، ولهذا الأمر أسباب عديدة أبرزها الملل والإرهاق النفسي.

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وأوضحت أن أول شيء يجب أن تعرفه هو أن الاسترخاء التدريجي لممارساتك الاجتماعية عن بعد هو أمر إنساني وطبيعي للغاية، خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، لذلك لا تقسو على نفسك إذا أخطأت.

وأضافت الدكتور ألبرز: "في البداية عانينا من هذا الشعور المتزايد بالتوتر وعندما نشعر بالتوتر تكون أجسامنا مليئة بهرمون الكورتيزول ونصبح في حالة تأهب شديد...يمكننا أن نشعر في أجسادنا أننا في حالة القتال أو الهروب ".

وتابعت قائلة: "مع مرور الوقت، على الرغم من أننا نتكيف مع هذا التهديد المستمر، اعتدنا على الأشياء وذلك عندما ينخفض ​​مستوى التوتر، إما أننا اعتدنا على هذا المستوى من التوتر أو أن مستوى التوتر ينخفض ​​قليلاً، وحتى لو كان هناك خطر في العالم، فنحن لا نواجه خطرًا مباشرًا"."وهذا ما يسمح لنا بالتخلي عن حذرنا بشكل طبيعي بمرور الوقت بعضها مجرد إرهاق لأنه عندما يكون جسمك في مثل هذه الحالة الشديدة من التوتر في وضع القتال أو الهروب لفترة طويلة ، فإنه يشعر بالإرهاق".

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إنه أيضًا نتيجة لكيفية تكيف الأشخاص مع وضعنا الحالي ووجدوا وضعًا طبيعيًا جديدًا.

وأكدت أن "جزءًا منه هو أيضًا انخفاض الحساسية لمصدر التهديدات..إذا لم تحدث الأشياء على الفور ، فإننا في بعض الأحيان نصبح حساسين للغاية تجاهها. إعادة صياغة عقلك لتقبل أنه لا يزال هناك خطر، حتى لو لم تشعر به ، أمر مهم".

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الإرهاق النفسي من كورونا

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