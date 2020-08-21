اليوم السابع
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الجمعة، 21 أغسطس 2020 07:16 م
خالد صلاح
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لبنان يسجل 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 21 أغسطس 2020 07:09 م
لبنان يسجل 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 11 ألفا و580 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 116 حالة.
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 7 آلاف و600 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.


لبنان

فيروس كورونا

كورونا

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