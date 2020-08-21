غرق شخصين ونجاة آخر أثناء السباحة بشاطئى كليوباترا وعجيبة فى مطروح

مطروح - حسن مشالى

انضمت شواطئ محافظة مطروح إلى قائمة شواطئ الموت فى المحافظات، حيث لقى شخصين مصرعهما غرقا، اليوم الجمعة، ووصل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم "على عز الدين أحمد 21 سنة" من العجمى فى محافظة الإسكندرية، إثر غرقه أثناء السباحة بشاطئ كليوباترا، والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بثلاجة مستشفى مطروح العام.

واستقبل مستشفى مطروح العام المصاب عبد الرحمن على محمد 17 سنة من الجيزة يعانى من ضيق بالتنفس، عقب إنقاذه من الغرق بشاطئ عجيبة والحالة العامة متوسطة، كما استقبل المستشفى جثة هامدة باسم "مروان هشام السيد 19 سنة" من الجيزة والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وتشهد شواطئ محافظة مطروح حالات غرق متكررة بشكل يومى، مع تزايد إقبال المصطافين على شواطئ مطروح والساحل الشمالى، على الرغم من قرارات الحكومة بغلق الشواطئ العامة، وضعف الرقابة على بعض الشواطئ الممتدة على طول 300 كيلو متر من الساحل الشمالى الغربى، وتجاوزت حالات الغرق خلال الأسبوع الماضى أكثر من 5 حالات وفاة وعدد آخر ممن تم إنقاذهم، وكانت آخر هذه الحوادث التى وقعت اليوم الجمعة، بشاطئى كليوباترا وعجيبة، غربى مدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن غرق شابين وإنقاذ ثالث ونقله للمستشفى للعلاج.

وتناشد محافظة مطروح بشكل متكرر أهالى المحافظة والمصطافين بعدم التواجد على الشواطئ أو السباحة، مع عمل دوريات ومراقبة للشواطئ، إلا أن حالات التسلل للشواطئ خاصة التى ليس بها خدمات أو بعيدة عن الرقابة لا تتوقف وتحدث حالات الغرق.



شاطئ عجيبة