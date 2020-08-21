غدا .. "هاى دام" و"المينا" فى مهرجان صيف مكتبة الإسكندرية

يُقدم مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية، غدا السبت، حفلا موسيقيًا يجمع فريقي: "هاي دام" و "المينا"، وذلك في الثامنة مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، حيث تستمر فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي يقدمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية للأسبوع الثاني.

و"هاي دام" فريق سكندري تأسس عام 2012، وتخصص في تقديم الموسيقى النوبية بشكل جديد، بالإضافة إلى "الريجى" و"الأفريكان بوب ،أما فريق "المينا" فهو فريق سكندري يعمل علي تقديم وتطوير الموسيقى المصرية وخلطها بأنواع عالمية كالچاز، والهيب هوب، والريجي، والبلوز.

وأطلقت مكتبة الإسكندرية، فعاليات مهرجان الصيف الدولي، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، في الدورة الثامنة عشرة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف، وذلك نظرًا للظروف جائحة كورونا، حيث قررت إدارة المهرجان تنظيم جميع فعاليات الحفل بالمسرح المكشوف، حفاظًا على أرواح الجمهور، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قياس درجة حرارة الجماهير المشاركة في الحفلات، وارتداء الكمامات، ووضع مقاعد الجمهور على مسافات متباعدة، كما تقرر الاكتفاء بـ400 مقعد فقط هذا العام، بجميع الحفلات للحفاظ على مسافة التباعد 1 متر بين كل مقعد وآخر.