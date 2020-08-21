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عضو الكنيست الإسرائيلي لـ"سكاى نيوز": قطر لديها علاقات مع تل أبيب منذ 1995

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:17 م
عضو الكنيست الإسرائيلي لـ"سكاى نيوز": قطر لديها علاقات مع تل أبيب منذ 1995 تميم ونتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال إيلي أفيدار عضو الكنيست الإسرائيلي، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاى نيوز"، إن "قطر كذبت على الدول الإسلامية عندما قالت أنها أغلقت السفارة الإسرائيلية عام 2005 وهذه هو إسلوبها في الكذب".

وأضاف، إيلي أفيدار، أن النظام القطري يدعم الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وحماس وجبهة النصرة، مؤكد أن العلاقات الإسرائيلية القطرية من قبل عام 1995.

النظام التركى يدعو كل يوم الجانب الإسرائيل للجلوس على طاولة الحوار في أنقرة وفتح مجالات الاستثمار والاقتصادية بين البلدين، لكنها تعيش الدور العثماني القديم.

ووصف اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ "التاريخي والمهم" نظرا لدور الإمارات في مواجهة النظام الإيران وعملاءها وحماية الخليج، مؤكد أن الاتفاق مهم للغاية في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد عضو الكنيست الإسرائيلي، أن النظام الإيران يريد حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول من خلال عملاءها في المنطقة.


الكنيست الإسرائيلي

سكاى نيوز

تل أبيب

قطر

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